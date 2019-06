Det er igen blevet højsæson for en gammel kending hos politiet. Tricktyverier på landets motorveje.

Senest er fupmagerne slået til i Sønderjylland omkring Kliplev. Her blev en godtroende borger snydt for 1.100 kroner.

»Det er det, vi ser hvert år, at der foregår tiggeri og bedrageri på motorvejen. Det er begyndt igen,« siger politikommissær Jens Peter Rudbeck til Jydske Vestkysten.

På afkørselsrampe 73 holdt en engelsk indregistreret sølvgrå Mercedes i nødsporet, hvilket en anmelder oplyste til politiet.

Patruljen kunne ved deres ankomst erfare, at en gruppe rumænere forsøgte at snyde folk. Og en person var allerede hoppet i fælden.

Rumænerne havde fået 1.100 kroner, som de skulle bruge til at komme hjem for, til gengæld for et armbånd og en ring i pant.

Pengene blev dog tilbageleveret til den forurettede, da patruljen ankom til stedet, hvor rumænerne blev sigtet for to forhold.

Så sent som torsdag eftermiddag blev Syd- og Sønderjyllands Politi også kaldt ud til et tricktyveri på Sønderjyske Motorvej.

De mange tricktyverier, hvor uskyldige bilister bliver taget ved næsen, er igen vendt tilbage, som de ofte gør i de varmere måneder.

»Folk skal ikke standse for at handle med dem. Nogle af dem giver sig ud for at have brug for hjælp, og selvfølgelig skal man standse for at hjælpe folk i nød, men man skal også bruge sin sunde fornuft,« sagde Christian Østergaard, der er specialkonsulent i kriminalpræventive sekretariat hos Syd- og Sønderjyllands Politi, til B.T. i 2014.

I tidligere tilfælde har udenlandske tricktyve solgt falsk guld og falske smykker til bilister, der bliver tilbudt gode handler langs de danske motorveje.

I andre hændelser anmoder tricktyvene om at hjælpe dem i en nødsituation, der kræver et kontant beløb.