Det er ikke bare de hede sommertemperaturer, der kan få dig til at svede i disse dage.

Hvis du ikke passer på, risikerer du, at IT-kriminelle giver dig klamme håndflader.

Politiet advarer om en særlig type IT-svindel, der er i omløb lige nu.

Det er især foreninger og mindre virksomheder, der bliver ramt, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Får du en mail fra din chef eller bestyrelsesformand, som beder dig om at overføre penge eller købe gavekort, skal du være skeptisk. Sommerferien er højsæson for svindlere, som forsøger at lokke penge ud af virksomheder og foreninger. Læs her: https://t.co/b0aUsGxsj3#politidk pic.twitter.com/u4zAetxgVn — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) June 29, 2021

Der er tale om såkaldt CEO fraud, hvor typisk foreninger eller mindre virksomheder får en mail fra de IT-kriminelle.

Svindlerne udgiver sig for at være direktør eller formand og anmoder dig om at overføre penge til udlandet, til gavekort eller betaling af en falsk faktura.

Politiet råder derfor til, at man har helt faste procedure for pengeoverførsler i foreninger og virksomheder.

Du skal være på vagt, hvis du får en henvendelse fra en person, du normalt ikke skriver med. Ofte er der også tale om henvendelser, der har hastende karakter.

Det gode råd fra politiet er simpelt:

Vær skeptisk, hvis din chef eller bestyrelsesformand pludselig beder dig overføre penge eller købe et gavekort.