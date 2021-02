Politiet er nu ude med en advarsel til de strandglade danskerne. Pas på kviksandet!



I løbet af de sidste dage, er flere familier nemlig sunket ned i kviksand ved stranden ved Bøgsted Rende, mens de har været ude og spadsere.

– Der er ingen grund til, at folk skal forsvinde ned i kviksandet, og vi tager det alvorligt nok til, at vi har valgt at spærre området af, siger politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted til tv MidtVest.

Det afspærrede område er hele 100 meter langt, og ifølge politiet har vinterferien tiltrukket flere besøgende end normalt. En af dem var Anne Thorsen og hendes søn.

To familier har torsdag fået en stor forskrækkelse. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere To familier har torsdag fået en stor forskrækkelse. Foto: Presse-fotos.dk

Sammen med resten af familien besøgte de torsdag stranden, og pludselig – fra det ene skridt til det andet – sank de begge i til midt på låret.

»Jeg gik med min søn i hånden, da mærkede jeg, at han forsvandt. Han sank i. Han tog hårdt fat ved min hånd, og så lå han nede i kviksandet. Det var lidt chokerende,« siger Anne Thorsen til B.T.

Det samme skete for Verner Becker og hans syvårige datter Line. De var ligeledes ude at gå en tur på stranden torsdag eftermiddag, og pludselig sad Line fast i kviksandet og måtte kalde på sine forældre for at få hjælp.

»Jeg tænkte på, om de kunne høre mig. Jeg stod stille, men jeg kunne ikke holde mig oppe,« siger Line Becker til tv MidtVest.

Det kunne de heldigvis, men da forældrene vender sig om, er Line sunket i til livet.

Verner Becker kommer selvfølgelig sin datter til undsætning, men midt i redningsaktionen synker han selv i og sidder fast. Selvom det var svært, får han dog kæmpet sig selv og sin datter fri fra sandets fangearme.

Men selvom intet alvorligt skete, efter familierne sad fast i kviksandet, er der dog grund til at tage politiet advarsler alvorligt. I hvert flad hvis man er barn.

Kviksandet skyldes, at store mængder smeltevand fra klitterne er løbet ned mod havet og har sat sig i sandet. Det har gjort sandet ekstremt vådt og har skabt en usynlig sø i sandet, hvor man ifølge politiet kan synke cirka 50-60 centimeter ned.

Nu har politiet dog spærret af i området, hvor der skulle være kviksand, så flere børn og forældre undgår forskrækkelsen.