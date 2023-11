Låser du din hoveddør, når du er hjemme?

Hvis ikke, kan det være, du skal begynde med det, når du har læst denne historie, som Fyens Stiftstidende har bragt.

For nylig stod en fynsk kvinde nemlig i sit køkken, da hun pludselig hørte en lyd fra stuen.

Da hun undersøgte sagen nærmere, opdagede hun, at en fremmed kvinde gik rundt i hendes hjem.

I stedet for at svare på, hvad hun lavede, stak den ubudne gæst beboeren en brochure fra Odense ZOO og forsvandt som dug for solen.

Først da det var for sent, opdagede kvinden, at gæsten havde taget både kontanter, smykker og hævekort med sig, inden hun gik.

Sagen stammer fra Ullerslev på det østlige Fyn, hvor politiet har set flere lignende tilfælde.

Derfor advarer ordensmagten nu om den nye type tricktyveri, hvor gerningsmænd og -kvinder vader ind i folks hjem og stjæler, mens beboerne eksempelvis sover eller er i bad.

Bliver de opdaget, stikker de folk en brochure, inden de forsvinder.

Det eneste formål med tryksagen er at forvirre folk, mens gerningspersonen smutter igen.

»Fremgangsmåden er hver gang den samme: Nemlig at man kommer ind i et fremmed hus, mens beboeren ligger og sover, er i bad eller noget helt tredje. Og når man så bliver opdaget, stikker man dem en brochure, der kun har et eneste formål, nemlig at skabe forvirring,« fortæller kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi, Sunniva Pedersen-Reng, til Fyens.dk.