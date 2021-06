Er du mand? På vej hjem fra en våd aften i byen og ikke helt ædru?

Ja, så er det måske en god idé at følges hjem med en ven.

I hvert fald har Københavns Politi den seneste tid haft flere sager med berusede mænd, der i de sene nattetimer er blevet passet op af en større gruppe yngre mænd og udsat for røveri.

De unge mænd truer ofrene til at udlevere deres telefoner og koder til MobilePay, hvorefter de kopierer deres konti.

På den måde har de hævet store beløb fra de forurettede.

I en pressemeddelelse advarer Københavns Politi mod den nye tendens og efterlyser fire konkrete mænd, som mistænkes for at stå bag én af sagerne.

De blev fanget af overvågningskameraer i forskellige butikker dagen efter et røveri. Her forsøgte de at betale med et af ofrenes MobilePay.

Den første mand beskrives som mellem 20 og 25 år og mellem 170 og 175 centimeter høj. Han er almindelig af bygning, mørk i huden med et mellemøstligt udseende. Han var iført sort hue med hvid/lys kant, lyst gråt Nike-joggingsæt og sort jakke.

Den anden formodede gerningsmand er også mellem 20 og 25 år og mellem 175-180 centimeter høj. Han er spinkel af bygning og meget mørk i huden/afrikansk af udseende. Han var iført sort kasket med hvid skrift ’La Rosa’, blå Hugo Boss-vest, sort trøje under, sorte Nike-bukser og sorte sko.

Den tredje mand vurderes at være mellem 20 og 25 år og 175-180 centimeter høj. Han er spinkel af bygning, og også han beskrives som værende meget mørk i huden/afrikansk af udseende. Han var iført sort Les Deux-kasket, sort Emporio Armani-jakke med hvide stafferinger, blå cowboyjeans og sorte sko.

Endelig den fjerde formodede gerningsmand, som også beskrives som mellem 20 og 25 år. Han er mellem 180 og 185 centimeter høj og kraftig af bygning. Også han er meget mørk/afrikansk af udseende. Da han blev spottet af overvågningskameraet, var han iført sort hue med hvid/lys kant, sort dunvest over gråt bomuldsjoggingsæt og sorte sko.

Politiet udelukker ikke, at der kan være tale om flere sager end dem, som er blevet anmeldt.

De råder folk, der bliver udsat for noget lignende, til øjeblikkeligt at spærre både MobilePay og det tilknyttede kreditkort.

»Vi har desværre set, at de udspekulerede gerningsmænd hurtigt udnytter ofrenes konti, både til kontanter og til køb i butikker, indtil man når at få spærret sin MobilePay. Derfor opfordrer vi til, at man for en sikkerheds skyld spærrer både sin MobilePay og sit kreditkort, hvis uvedkommende har fået adgang til ens oplysninger,« siger leder af røverisektionen, politikommissær Poul Hansen.