En engelsktalende mand havde torsdag et tilbud til en virksomhed i Holbæk, som vakte en del undren.

Manden fortalte, at han arbejdede for kommunen, og at han i den forbindelse havde noget asfalt tilovers, som han nu ville tilbyde firmaet, skriver TV2 ØST.

Men manden havde intet logo på sin vest, og virksomheden fandt hele situationen så mistænkelig, at de kontaktede politiet.

Og det var nok meget godt.

Virksomheden er nemlig tilsyneladende ikke det eneste sted, den engelsktalende mand har prøvet lykken, skriver TV2 Øst.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport kom et ægtepar fra Lejre galt afsted, da de takkede ja til et tilbud fra udenlandske asfaltarbejdere.

'Ægteparret i huset besluttede at takke ja til tilbuddet, men arbejdet blev ikke udført som aftalt, idet der blev lagt asfalt på et langt større areal, end den mundtlige aftale lød på. Asfaltarbejderne krævede nu et væsentlig større beløb,' skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Til TV2 ØST siger politiet, at man har en mistanke om, at der er tale om de samme asfaltarbejdere, som turnerer rundt i regionen, og de har nu fået så mange anmeldelser, at de er påbegyndt en undersøgelse af sagen.

I den forbindelse opfordrer de borgere til at kontakte politiet, hvis de får lignende tilbud og i øvrigt at afvise dem, som fremsætter tilbuddet.