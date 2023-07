I øjeblikket modtager Københavns Politi flere henvendelser fra borgere om en indspillet besked på deres telefoner.

I beskeden lyder det, at der er observeret mistænkelig adfærd knyttet til borgerens cpr-nummer, og at borgeren skal trykke 1 for at høre nærmere.

Men det er svindel, oplyser Københavns Politi på Twitter.

'Herefter forsøger svindleren at lokke de sidste fire tal i cpr-nummeret ud af borgeren,' skriver politiet.

Politiet understreger, at hverken de eller andre myndigheder vil bede om personfølsomme oplysninger på den måde.

'Bliver du kontaktet, så smæk røret på og ring 1-1-4,' lyder opfordringen.

Svindleren ringer typisk op fra et +45-nummer, men med ni cifre efter, oplyser politiet.

Desuden taler de engelsk med accent, og de ringer både til dansk- og ikke dansktalende borgere.

