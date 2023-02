Lyt til artiklen

Lige nu er Midt- og Vestsjællands Politi til stede ved en hændelse i erhvervsvirksomhed på Unionsvej 1 i Køge.

Det er man på grund af, at man har fået en anmeldelse om kraftig lugt af ammoniak. B.T.s medarbejder på stedet forklarer, at lugten er så kraftig, at han nærmeste begyndte at græde, da han ankom.

Det skriver politikredsen på Twitter.

'Politi og indsatsleder brand arbejder på en hændelse i erhvervsvirksomhed på Unionsvej 1 i Køge, hvor der er konstateret kraftig lugt af ammoniak,' skriver de og fortsætter:

'Fareområdet er afgrænset på virksomhedens grund.'

Men man opfordrer alligevel borgere i området til at holde sig væk indtil man ved mere. Desuden har man afspærret et større område.

Udslippet er sket på en virksomhed, hvor mange lastbiler og deres vognmænd befinder sig.

Derfor har man rekvireret en bus, som skal køre de pågældende personer væk fra området.

Politiet oplyser til B.T., at man endnu ikke har fundet udslippet endnu.

Artiklen opdateres …