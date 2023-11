Der er god grund til at tage den med ro, hvis du bevæger dig ud søndag morgen.

For både fortorve og større og mindre veje over store dele af landet kan være ekstremt glatte.

I den forbindelse opfordres borgere til at være ekstra opmærksomme, hvis man bevæger sig ud.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på det sociale medie X.

»Pas på når du skal ud efter morgenbrød i dag. Det er ikke alle steder, der er blevet saltet endnu. Både fortove kan være glatte rundt om i politikredsen,« lyder meldingen fra politikredsen.

På Vejdirektoratets trafikkort fremgår det, at det er størstedelen af Jylland og Fyn, der er ramt af sne- og isglatte veje.

Og meget tyder på, at vi skal begynde at vænne os til vinterkulden og de isglatte veje. Ifølge DMI er vinteren over os og snart bliver det også snevejr.

»I den kommende uge forventes temperaturen at falde yderligere, og prognoserne indikerer dagsfrost både tirsdag og onsdag,« skriver DMI's vagthavende meteorolog Anesten Devasakayam i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

»Derudover er der mulighed for, at næsten alle vil opleve en eller flere snebyger,«

Allerede søndag er der mulighed for enkelte sne- eller sludbyger.