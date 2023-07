Et mindre fly styrtede fredag aften ned syd for Herning ved motorvejen.

Lørdag morgen holder flyet fortsat havareret tæt på motorvejen, og det skaber problemer, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

'Når bilisterne kører langsomt forbi for at kigge, eller stopper op for at tage billeder, giver det farlige situationer for den øvrige færdsel,' skriver politiet.

'Nedsæt ikke hastigheden og stop ikke op,' lyder den kraftige opfordring.

Det var piloten selv, der slog alarm og tog kontakt til alarmcentralen efter styrtet.

Der er tale om et fly, man bruger til at trække svævefly op med, og som fløj ind i et læhegn tæt på motorvejen.

Havarikommissionen skal nu undersøge ulykken nærmere.

