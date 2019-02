McDonald’s er inde i en stime af falske reklamer, hvor svindlere forsøger at lokke godtroende internetbrugere til at klikke på links.

Torsdag er både Sydsjællands og Nordjyllands Politi ude og advare danskerne om en reklame, der florerer på Facebook.

’Husk altid fornuften på nettet! Også hvis det er en nigeriansk prins, der vil give dig en arv eller en Steam-ven, der vil give dig en Dragonlore for alle dine stickers,’ skriver Nordjyllands Politi på Twitter sammen med et billede af en noget mistænkelig McDonald’s-reklame.

»Vi er hårdt ramt lige nu og har derfor informeret om det på vores platforme, så alle er advaret,« fortalte Mads Jensen, der er kommunikationschef hos McDonald's Danmark, til B.T. i sidste uge.

Blandt andet er der en falsk e-mail i omløb i øjeblikket, hvor man kan vinde gratis mad fra McDonald's, og det er en tilsvarende reklame, politiet nu advarer om.

’VINDE! Det er McDelivery Day, og vi fejrer ved at give væk McDonald’s kuponer! Men skynde dig denne aftale vil ende i 10, 9, 8, 7… Grib dine kuponer her,’ lyder den dårligt oversatte Facebook-reklame.

»Støder man på et tilbud, der er for godt til at være sandt, så er det, fordi det er det,« sagde Mads Jensen.

Det underbygger Sydsjællands Politi, som på Twitter skriver:

’Dagligt udsættes danskere for forsøg på svindel og humbug. I dag kan vi advare om en falsk McDonalds reklame.’