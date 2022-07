Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der florerer en ny type falske svindel-emails, som foregiver at være sendt af Rigspolitiet, oplyser politiet.

Det er Sydjyllands Politi, som på Twitter advarer om falske mails.

»Vi får mange opkald og mails, efter Rigspolitiet har advaret om falske mails, der ser ud til at komme fra dem,« skriver Sydjyllands Politi.

Samtidig bringer man screenshot af både mail og det vedhæftede stævningsdokument, som skal forestille at oplyse modtageren om, at man har indledt en retssag mod vedkommende for 'børnepornografi, pædofili, cyberpornografi, ekshibitionisme og sexhandel'.

Screenshot fra Sydjyllands Politi, Twitter. Vis mere Screenshot fra Sydjyllands Politi, Twitter.

Og så inviterer svindlerne bag e-mailen modtageren til at svare på beskyldningerne ved at skrive til en gmail-adresse.

Hvis ikke modtageren gør det, vil svindlerne, som altså udgiver sig for at være fra Rigspolitiet, sørge for, at man bliver placeret i et nationalt register for seksualforbrydere.

Og derudover vil man få videregivet sit navn til medierne.

Det rigtige politi advarer imidlertid imod at gøre, som svindlerne beder om.

Man inviterer i stedet modtagere af de pågældende mails til at anmelde dem på politi.dk under IT økonomisk kriminalitet.