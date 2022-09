Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der bliver hele tiden udviklet nye metoder til at forsøge at narre dig.

Nu advarer politiet om såkaldt 'CEO-fraud'.

Svindel, hvor bagmændene forsøger at udgive sig for at være din leder eller direktør.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter:

»Har du hørt om CEO-fraud? Mails og sms'er kan for eksempel være designet til at se ud, som om de er sendt af en leder/direktør,« lyder det i tweetet.

På den måde forsøger svindlerne at lokke dig i unåde:

»Afsender prøver at narre medarbejdere til for eksempel at betale falske fakturaer eller overføre penge til en konto,« oplyser politiet, som derfor kommer med et helt klart – og enkelt – råd:

»Ring til din chef og dobbelttjek.«