De seneste dage har borgere i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds været udsat for, at svindlere og fupmagere har ringet op til dem og forsøgt at trække bankoplysninger ud af dem.

Der er blandt andet tale om en 'Birthe' fra Nordea.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Det var tirsdag formiddag, at en kvinde fra Eskilstrup blev ringet op af 'Birthe' fra Nordea, der skulle bruge oplysninger om NemID og kontooplysninger.

'Birthe' fik dog ikke noget ud af kvinden, og hun ringede efterfølgende til sit pengeinstitut og spærrede sine kort og konti med det samme.

Der var også en anden kvinde fra Holeby, som i søndags blev kontaktet af en person, der udgav sig for at være fra Jyske Bank, og hun fik fortalt, at der var nogle mistænkelige transaktioner med overførsel af store beløb i gang på hendes konti.

Kvinden oplyste dog, at hun kun havde gæld, så der var ingen penge at flytte rundt på.

Derpå blev røret lagt på.

Opkaldene giver nu anledning til, at politiet endnu engang advarer om, at hverken pengeinstitutter eller NETS ringer og kræver oplysninger om betalingskort, NemID eller bankkonti.

Du skal aldrig oplyse konto- eller kortoplysninger eller CPR-nummer til uvedkommende, lyder det.

Du kan altid lave en kontrolopringning eller kontakt politiets servicecenter på telefon 114.

Hvis du kender nogen, der burde kende til denne advarsel, så sig det gerne videre til dem, lyder opfordringen.