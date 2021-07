Politiet i Nordjylland har fået en anmeldelse om en voldtægt begået mod en 12-årig pige i et solcenter i Aalborg.

Overgrebet skal være sket den 10. juni. Efterfølgende er en video af voldtægten blevet delt på internettet via snapchat. To 15-årige drenge er sigtet i sagen.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet advarer kraftigt mod at dele videoen.

»Vi får den 29. juni en anmeldelse om, at en 12-årig pige er blevet udsat for voldtægt. Overgrebet er sket den 10. juni i et solcenter i Aalborg, og vi anholdt samme dag to mistænkte i sagen: To unge mænd på 15 år, der er sigtet og afhørt i sagen. Det er en alvorlig sag og slemt nok i sig selv, men desværre er overgrebet blevet filmet, og videoen deles i øjeblikket,« redegør politikommissær Carsten Straszek, Nordjyllands Politi.

Han tilføjer over for B.T., at de to drenge er af iransk herkomst.

Delingerne af den konkrete video sker via mediet SnapChat og primært blandt unge og i Aalborg-området i øjeblikket, men det kan ikke afvises, at den også har spredt sig til andre dele af landet, ligesom det heller ikke kan afvises, at den deles via andre sociale medier som TikTok og Facebook.

Det fuldstændige overblik over antallet af delinger har politiet ikke på nuværende tidspunkt.

Carsten Straszek understreger dog, politiet ikke ser med milde øjne på hverken besiddelse eller deling af denne voldtægtsvideo. Derfor ønsker han nu at advare klart og tydeligt:

»Tænk over, hvad det betyder for offeret i denne alvorlige sag, at man deler sådan en video. Og så skal man vide, at denne video kategoriseres som børneporno," fastslår Carsten Straszek. "Og deling af børneporno vil normalt medføre en fængselsstraf og en plet på straffeattesten og børneattesten, hvilket betyder, at man ikke må arbejde med børn i 10 år. Så kan man fx ikke blive pædagog, skolelærer eller politibetjent. Så det har store konsekvenser.«

Politikommissæren anbefaler samtidig, at man som forældre taler med sine børn om ulovlig billeddeling og konsekvenser.

»Det er ikke sikkert, børnene er bevidste om, hvad de gør. Det er forældrenes opgave at hjælpe dem. Så jeg vil klart opfordre til, at man sætter sig ned og tager en snak om dette alvorlige emne. Hvis man modtager børneporno, så gælder det om at få det slettet med det samme. Det er også en god idé at rette henvendelse til afsenderen og gøre opmærksom på, at både besiddelse og deling af børneporno er ulovligt,« opfordrer politikommissær Carsten Straszek.