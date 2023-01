Lyt til artiklen

Det har været et problem i årevis, men bliver desværre ved med at dukke op.

Blandt andet fordi svindlerne bliver mere og mere udspekulerede.

Nu er den så gal igen.

Midt- og Vestsjællands Politi advarer borgerne om, at svindlere, som forsøger at lokke personfølsomme oplysninger ud af folk, er på spil.

»Vi får i øjeblikket flere henvendelser på 114 omkring forsøg på svindel via telefonen,« skriver politikredsen på Twitter.

Personen, der ringer, udgiver sig for at være fra politiet – men ikke nok med det.

»Der ringes fra et nummer der ender på 1448, som er det politiets numre ender på,« lyder advarslen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Selvom disse forsøg på at narre personfølsomme oplysninger ud af intetanende danskere bliver stadig mere forfinede og troværdige, kan du altid gennemskue, at der er tale om et svindelforsøg af én særlig grund.

En grund, som både politiet og de offentlige myndigheder igen og igen fremhæver. Således også Midt- og Vestsjællands Politi:

»Giv aldrig personfølsomme oplysninger over telefonen. Ingen offentlige myndigheder vil bede dig udlevere oplysninger over telefonen. vær ekstra kritiske og læg røret på ved denne type opkald,« lyder det fra politikredsen.