Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



Konfirmationssæsonen er i gang, men det er ikke kun ensbetydende med glade konfirmander, røde roser og hvide kjoler. Det er nemlig også nu, indbrudstyvene slår til.

Det advarer Nordsjællands Politi om i et opslag på Facebook.



Her forklarer de, hvordan langfingrede tyve kan se sit snit til at score en iPhone, computer eller store pengegaver, når gæsterne sidder i kirken for at overvære de unge bekræfte deres tro.



'Skal du med som gæst til en konfirmation, så efterlad ikke gaver og andre værdigenstande i bilen, så Gud og i særdeleshed hvermand kan blive ledt i fristelse. Det er møgirriterende, at det er nødvendigt at advare om, men synlige værdigenstande i en parkeret bil kan lokke personer frem, der ikke er Guds bedste børn,' skriver politiet på Facebook, mens de opfordrer til at skride til handling, hvis man er vidne til noget mistænkeligt blandt de parkerede biler:

'Ser du nogle mistænkelige personer luske rundt nær en parkeringsplads, for eksempel ved en kirke, så tag gerne kontakt til os, så vi kan vurdere, om der er nogen, der muligvis skal straffes for deres synder. Gud kigger måske med, men han ringer ikke til politiet, så der må du gerne træde til.'



Til BT fortæller Nordsjællands Politi, hvorfor det er nødvendigt at oplyse konfirmationsgæster om denne fare:

»Vi har erfaring med, at når folk kører til konfirmation, så kører de direkte til kirke og så til festen bagefter, og så lader de gaver ligge i bilen, og det er der altså nogle, der ikke kan modstå fristelsen ved, og det er jo lidt synd for konfirmanderne,« fortæller Michael Hansen, vagtchef i Nordsjællands Politi.



Han forklarer samtidig, at politiet ønsker at være på forkant ved at gøre andre opmærksomme på faren ved at efterlade gaver i bilen, så historien ikke skal gentage sig.



»I år har vi haft et par stykker af den slags indbrud, som sker tæt på kirkerne. Det er noget, vi har oplevet flere år i træk. Nede ved Lyngby havde vi otte på én dag sidste år, det er en trist måde at starte dagen på. Vi vil gerne være lidt proaktive, så det ikke sker i lige så høj grad. Man kan undgå det ved lidt omtanke. Skal man have gaver med, så læg dem i bagagerummet,« opfordrer vagtchefen.