Svindlere går målrettet efter personer, der ønsker at investere deres penge. Det skriver netmediet it-borger.dk.

Alene i Sydsjællands- og Lolland-Falsters politikreds har efterforskningen afdækket svindel for mindst 37 millioner kroner.

Svindlen foregår via et virvar af forskellige falske hjemmesider, hvor man kan følge sin investering.

»Det ser ud til at gå godt, og man kan se, at ens penge bliver mere værd. Hvis man var skeptisk i starten, kan det anspore til, at man skyder flere penge ind i det, fordi man kan se hvor godt det går,« siger Carsten Høj Hansen, der leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til It-borger.dk.

Han fortæller, at ofre er blevet snydt for helt op til 100.000 kroner. Ofrene er typisk ældre mænd.

Det begynder ofte med, at svindlerne ringer til deres ofre og overtaler dem til at foretage investeringer, som de hævder er »sikre«.

Politiet råder folk til at afvise uopfordrede opkald fra personer, der vil have en til at investere penge.