I sidste uge modtog en 56-årig kvinde fra Thorsø et opkald fra en person, der sagde, at han arbejdede for Nets.

Det førte til, at manden fik kvinden til at udlevere private oplysninger – og politiet advarer nu mod den form for svindel.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Den 56-årige kvinde blev ringet op ved 13-tiden i fredags.

I den anden ende af røret var en mand, der sagde, at han arbejdede for Nets, og videre fortalte han, at han kunne se, at en fremmed person var i gang med at oprette lån i kvindens navn.

»Manden oplyste, at han havde brug for kvindens NemID-oplysninger, så han kunne få adgang til hendes bankkonti og få stoppet svindlen. Kvinden udleverede sine loginoplysninger, og samtalen varede i længere tid, hvor manden løbende bad om flere NemID-koder,« oplyser politikredsen i døgnrapporten.

Han oplyste også, at hun kunne slå hans telefonnummer op på Google, hvis hun ønskede at tjekke, at han faktisk ringede fra Nets, og kvinden kunne på den måde se, at nummeret faktisk tilhørte Nets.

Da kvinden blev skeptisk, oplyste manden i stedet hovednummeret til Østjyllands Politi.

»Kvindens datter ankom til stedet, og hun skyndte sig at kontakte Nets, der oplyste, at der var tale om svindel, hvorefter den 56-årige kvinde afbrød samtalen,« oplyser politiet.

Efterfølgende kunne kvinden konstatere, at der både var hævet en del penge på hendes konto, og at der var oprettet og udbetalt lån i hendes navn.

Mandag formiddag henvendte hun sig derfor hos politistationen i Hammel og anmeldte sagen.

I døgnrapporten oplyser Østjyllands Politi, at man tidligere har set sager, hvor svindlerne får det til at se ud, som om de ringer fra telefonnumre tilhørende eksempelvis Nets, politiet eller en bank – hvilket kaldes 'sporing'.

På den måde forsøger de at overbevise de folk, de ringer til, om, at opkaldet er ægte.

»Man skal dog aldrig udlevere personfølsomme oplysninger, bank- eller NemID-oplysninger over telefonen,« lyder rådet fra politiet.

Er du i tvivl om, hvorvidt det reelt er den pågældende myndighed, bank eller lignende, der ringer, så anbefaler politiet, at du laver et kontrolopkald ved at bede om vedkommendes navn og afdeling, hvorefter du kan lægge på og ringe til virksomhedens hovednummer og spørge efter den pågældende medarbejder.