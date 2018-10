Nordsjællands Politi har netop udsendt en advarsel, hvor de advarer mod såkaldte svindelmails.

Det var i sommer, at politiet fik de første anmeldelser fra borgere, der udtrykte bekymring, fordi de havde fået en ubehagelig mail. Og nu er den samme type e-mail i omløb, skriver Nordsjællands Politi på sin Facebook-side.

Afsenderen af mailen beskylder modtagerne for at have besøgt hjemmesider af såkaldt 'amourøs karakter'. Det vil sige hjemmesider med erotisk indhold.

Ifølge politiet påstår afsenderen at have optaget videoer via kameraet på brugernes computer, mens man er i afklædt tilstand.

Endvidere truer afsenderen med at dele videoen til mailmodtagernes kontaktpersoner, med mindre man hoster op med Bitcoins svarende til 3000 amerikanske dollars - altså tæt på 20.000 danske kroner.

Politiet skriver, at mailen kan slettes, da de ikke mener, der er hold i truslen. Sidst mailen var i omløb, fandt politiet ej heller grundlag for, at mailen var sand.

Skulle man alligevel være i tvivl om, hvorvidt andre er besiddelse af en video af én selv, råder politiet til, at man ikke efterkommer de økonomiske krav, men i stedet kontakter politiet.

Politiet anbefaler samtidig at opdatere ens virusprogram samt tjekke, om ens passwords trænger til en opgradering.