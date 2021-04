Politiet deler søndag en advarsel til borgere efter flere svindelforsøg i løbet af weekenden.

Det skriver Østjylland og Sydjyllands Politi søndag på Twitter.

Hos førstnævnte oplyser man, at borgere er blevet af kontaktet af en mand, der udgiver sig for at hedde Karsten Jensen fra Østjyllands Politi.

Men det er snyd og bedrag i et forsøg på at franarre borgere NemID og kontooplysninger.

Flere borgere er blevet kontaktet af en Karsten Jensen fra Østjyllands Politi - det er et forsøg på svindel - Udlever ikke personlige oplysninger i telefonen, hvis man er usikker på om man taler med politiet. Ring 114 og kontroller om det er rigtigt#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 25, 2021

»Udlever ikke personlige oplysninger i telefonen, hvis man er usikker på, om man taler med politiet,« skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Og over for B.T. slår politikredsen det helt fast:

»Vi vil aldrig bede om personoplysninger eller id på den måde,« lyder det fra vagtchefen.

Hvis man er usikker på, om opkaldet virkelig stammer fra politiet, bedes borgere ringe til 1-1-4 og kontrollere, om det er rigtigt.

Hvis man derimod er kommet til at give sine oplysninger over telefonen – eksempelvis til 'Karsten Jensen' – skal man lukke sin konti og alarmere politiet.

Det er ikke kun i Østjyllands politikreds, at man oplever svindlere i disse dage.

Også Sydjyllands Politi har været ude med et skriv, hvor man advarer mod svindel.

»Vi advarer imod, at svindlere, der udgiver sig for at være fra politiet, misbruger politiets telefonnumre til at franarre borgere deres NemID oplysninger, bankoplysninger mv.,« lyder det fra kredsen.

Desuden afslutter Sydjyllands Politi med samme tommelfingerregel, som Østjyllands Politi gjorde: Udlever aldrig personlige oplysninger over telefonen.