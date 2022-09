Lyt til artiklen

»RESTSALG HOS ELGIGANTEN.«

Sådan indledes en sms-besked, der i øjeblikket sendes rundt til flere danskere.

I samme besked får man at vide, at man billigt kan få fingrene i en iPhone 13 til blot 1.499 kroner.

Men. Tilbuddet er for godt til at være sandt, lyder det fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der advarer mod beskederne:

Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Vis mere Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Afsenderne af sms'erne har nemlig skumle bagtanker:

»Der udsendes falske sms'er med et virkelig godt tilbud på en iPhone 13 Pro. Linket fører til en falsk side med Elgiganten-logo,« lyder det fra politikredsen i et tweet.

I stedet for et godt tilbud er der tale om et svindelforsøg.

Hvis du modtager beskeden, rådes du derfor til ikke at klikke på linket i sms'en.