Tricktyve har været på spil igen - og denne gang gik det ud over en 88-årig kvinde, som blev lænset for flere tusinde kroner.

Det skete, efter at kvinden i mandags bød en mand og en kvinde, hun troede var fra Ældre Sagen på kaffe i sin lejlighed på Kunnerupvej i Kolt ved Hasselager sydvest for Aarhus.

Forud for besøget var den 88-årige blevet kontaktet af en kvinde, som spurgte, om hun måtte komme på besøg, fordi hun overvejede at købe en lignende lejlighed.

'Det sagde den 88-årige ja til, og nogle dage efter dukkede kvinden op sammen med en mand, der påstod, han var fra Ældre Sagen,' skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

'Efter at have drukket kaffe og sludret lidt tid gik kvinden og manden igen.'

Men manden var ikke fra Ældre Sagen. Og hans hensigt var ikke at hjælpe, men at udnytte den 88-åriges venlighed til at bestjæle hende.

Først dagen efter besøget gik det op for offeret, hvad der var sket.

Her opdagede den 88-årige kvinde, at hendes pung og Dankort var blevet stjålet.

Og hvad værre er: Der var blevet hævet flere tusinde kroner på kortet.

Østjyllands Politi opfordrer alle til at være ekstra opmærksomme, før fremmede lukkes ind i hjemmet.

Præsenterer den eller de fremmede sig som medarbejdere i et firma eller en organisation, skal du bede om se ID eller bede om firmaet eller organisationens telefonnummer, så du kan ringe og tjekke, om personen i døråbningen taler sandt.

Har du været offer for et tricktyveri, eller har du mistanke om, at tricktyve har forsøgt at narre dig eller andre, bør du kontakte politiet på telefon 114.