En ny afpresningsmail er begyndt at florere med formålet om at udnytte danskernes frygt for coronavirus.

Den engelsksprogede mail er landet i flere danskeres indbakke, hvor folkene bag mailen forsøger at true sig til betaling af bitcoins for ikke at 'afsløre grimme hemmeligheder om dit liv'.

Det meddeler det danske politi gennem appen 'Mit digitale selvforsvar', der er lavet af Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden.

I mailen skrives der eksempelvis, at vedkommende kender til alle dine passwords og ønsker at afsløre alle dine dybeste hemmeligheder.

Sådan ser mailen ud, som flere danskere har fået. Foto: Politiet via 'Mit digitale selvforsvar' Vis mere Sådan ser mailen ud, som flere danskere har fået. Foto: Politiet via 'Mit digitale selvforsvar'

Hvis ikke man sender bitcoins i en værdi af 4.000 dollars, påstår personerne bag mailen, at de er i stand til at smitte hele din familie med coronavirus.

Politiet skriver via 'Mit digitale selvforsvar' at du skal ignorere mailen og intet foretage dig.

'Vi anbefaler, at du ikke betaler og ikke besvarer mailen, da der er tale om masseafpresning. Det vil sige, at gerningsmanden forsøger at få dig og mange andre til at betale et beløb ved at true med en uønsket hændelse, i dette tilfælde smitte med coronavirus og afsløring af dine hemmeligheder.'

'Det er vores opfattelse og erfaring fra tidligere sager om masseafpresning, at gerningsmanden ikke har til hensigt at gennemføre den handling, han truer med, da han eksempelvis ikke er i besiddelse af dine personlige oplysninger eller har kendskab til dine hemmeligheder.'

'Vi anbefaler derfor, at du ikke reagerer på mailen,' skriver politiet.

Med masseafpresning menes der, at den samme mail sendes ud til flere mennesker på samme tid uden de store ændringer i indholdet - hvis nogen overhovedet - i håbet om, at nogen overfører penge til de angivne kontonummer.

Politiet oplyser ikke videre om, hvorvidt man er på sporet af gerningsmændene bag denne mail.

Det oplyser heller ikke, hvor mange danskere, der har fået denne ubudne gæst i sin mail-indbakke.