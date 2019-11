Der er god grund til at være ekstra varsom i denne tid, hvis du sælger ting over nettet.

Flere danskere snydes nemlig af en ny form for tricktyveri.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten, hvor politikredsen bruger en 29-årig kvinde fra Aarhus som eksempel.

Mandag aften opdagede kvinden, at hun var blevet snydt for flere tusinde kroner efter at have solgt en iPhone over DBA.

Den 29-årige kvinde var i første omgang blevet kontaktet af en mand, som ville købe telefonen.

De aftalte, at hans bror skulle komme og hente den på kvindens private adresse, og at betalingen skulle foregå som en bankoverførsel, da hverken køberen eller hans bror havde Mobilepay.

Søndag mødtes de som aftalt, hvor køberens bror tastede løs på sin telefon og informerede den 29-årige kvinde om, at pengene nu var overført.

I samme øjeblik modtog kvinden en SMS fra Danske Bank, hvor der stod, at der var overført et beløb til hendes konto, og at det ville blive tilgængeligt 24 timer senere. Hun var derfor overbevist, om at alt var, som det skulle være, og overrakte telefonen til manden.

Mandag gik det dog op for den 29-årige kvinde, at hun var blevet snydt, da hun tjekkede sin bankkonto og så, at pengene ikke var gået ind.

Hun anmeldte tyveriet til politiet, som oplyste, at hun langt fra er den eneste, der havde været udsat for tricktyveri med denne fremgangsmåde, hvor køberen sender en falsk - men meget troværdig - sms til sælgeren med en bank som afsender.

B.T. har tidligere skrevet om denne nye metode, som kaldes for spoofing, og som adskillige danskere er blevet ofre for.

Østjyllands Politi opfordrer til, at man aldrig overleverer en vare, inden man er sikker på, at pengene er blevet overført. Derudover anbefaler politiet til altid at tage imod betalingen kontant eller over Mobilepay.