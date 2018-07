Vær ekstra varsom, hvis du får en ferie-mail fra chefen. Det er nemlig højsæson for de såkaldte CEO-frauds, lyder advarslen fra Rigspolitiet.

Da direktørerne er ude af landet her i sommerferieperioden, er det ofte uerfarne folk, som sidder tilbage på kontorerne. Det betyder øget risiko for CEO-frauds, der typisk dækker over sager, hvor gerningsmænd sender falske mails til en virksomheds medarbejder i chefens navn og beder dem om at foretage bankoverførsler.

Rådet fra Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3) lyder, at man derfor skal være ekstra opmærksom og varsom hen over sommeren, når det gælder bankoverførsler. Der advares samtidig om, at kriminelle løbende finder på nye måder at svindle sig til penge på.



»Udover de klassiske CEO-frauds, hvor man skriver en mail, som ser ud til at komme fra chefen, ser vi nu også eksempler på, at gerningsmændene får adgang til en brugers e-mail-konto, hvor de finder de en faktura, som de ændrer bankoplysningerne på, for at få virksomheden til at sende pengene til dem i stedet,« forklarer Claus Birkelynge fra NC3 i en pressemeddelelse.



Han råder til, at virksomheder har faste procedurer for, hvad man gør, når der gennemføres en bankoverførsel, eller når man bliver opmærksom på, at en faktura har ændret bankkonto.



»Sørg for at få bekræftet ændringen via et andet kommunikationsmiddel som fx telefon, sms eller andet,« lyder rådet fra Claus Birkelynge.



De kriminelle er også begyndt at bruge en såkaldt spear-phishing-metode, hvor de via Microsoft Office 365 sender en mail med en vedhæftet fil, som ligner et almindeligt word-dokument. Når filen åbnes, får gerningsmændene fuldstændig adgang til computeren, oplyser Rigspolitiet.



Filerne kan ikke opfanges af antivirus-programmer, og det har ved flere lejligheder gjort det umuligt at efterforske sagerne.



