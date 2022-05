Politiet advarer nu mod en mail, der florerer.

»Indledningen på denne 'faktura' skulle rettelig være, at 'Vi har forsøgt at fuppe dig flere gange i træk',« som det lyder fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Advarslen drejer sig om en mail, hvori det fremgår, at modtageren angiveligt skulle have betalt for en produkt eller en ydelse to gange. Og at man derfor skal gøre en aktiv handling for at få pengene igen.

I teksten er der således også et link med ordlyden 'anmodning om refusion'. Det ser sådan ud:

Som det lyder fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

»Klik endelig ikke på linket i mailen.«

Herfra lyder det også, at mailen »med jævnlige mellemrum« dukker op.

Sådan et forsøg på at lokke personfølsomme oplysninger ud af folk kaldes for 'phishing'.

Og i en stribe gode råd mod den form for fup understreger politiet blandt andet, at virksomheder eller offentlige myndigheder som hovedregel aldrig vil kontakte en person og bede vedkommende om at udlevere personlige oplysninger.

Borgere bliver desuden opfordret til selv at bruge internettet til at forsøge at finde den hjemmeside (eller virksomhed), hvor man skal indtaste oplysninger i stedet for at klikke på et link i en mail. På den måde kan man sandsynligvis verificere, om henvendelsen er reel.

Og.

»På den måde undgår du at klikke på et link til en falsk hjemmeside, som forsøger at stjæle dine personlige oplysninger,« lyder det fra politiet.