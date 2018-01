Køreskoleelever i København og Nordsjælland kan risikere at blive snydt for tusindvis af kroner ved deres køreprøve.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

Fra 2017 måtte 17-årige tage kørekort, og det gav enorm lang ventetid til køreprøver landet over - særligt i Nordsjælland. Det resulterede i, at flere kørelærere fra Nordsjælland tog deres elever til Fyn og Jylland for at tage deres kørekort.

I dag er ventelisterne væk. Men Frederiksborg Amts Avis skriver, at flere køreskoler i København stadig fortæller deres elever, at der er venteliste. Derefter fortæller de eleverne, at de kan betale penge under bordet for at tage køreprøven på Fyn eller i Jylland i stedet.

Lederen af færdselsafdelingen i Nordsjælland, Kim Bruun, forklarer til avisen, at kørelærerne tager op mod fire elever med, der hver betaler op til 3.500 kroner sort i den tro, at de hurtigere kan få deres kørekort.

»Selvfølgelig koster det lidt at køre til Jylland, men fire gange 3.500 kroner 'sort' giver en udmærket dagsløn,« siger Kim Bruun til avisen.

Formand: Det er urimeligt

René Arnt, der er landsformand i Dansk Kørelærer-Union, kalder det helt urimeligt.

»Det er en helt urimelig adfærd og forretningsmodel den pågældende køreskole udviser. Det er fuldstændigt uacceptabelt. Desværre har jeg hørt om skolen før, og den er ikke medlem hos os. Hvis vi skal denne skatte-snyd til livs, så er det vigtigt, at køreeleven er opmærksom og vælger en køreskole, der eksempelvis har vores kvalitetsstempel. Derudover er det vigtigt, at man altid får dokumentation for den ydelse, køreskolen leverer og som eleven har betalt for,« siger René Arnt til Frederiksborg Amts Avis.

På hjemmesiden koreprovebooking.dk kan man se, om der reelt er ventetid.