Det er en god idé at sikre dig, at dit password ikke er blevet lækket.

Sådan lyder opfordringen fra Nordjyllands Politi, efter en mand fra Mariager søndag aften anmeldte, at han havde modtaget en e-mail, hvori der stod, at han skulle overføre et beløb svarende til 6.000 dollar i Bitcoin. Det skriver politikredsen i sin døgnrapport.

Hvis han ikke fulgte instruksen, ville afsenderen offentliggøre pornografisk materiale af ham.

Derudover havde afsenderen af afpresnings-mailen også skrevet mandens kode til hans arbejdsmail.

'Denne form for afpresning er blevet mere almindelig. Afpresserne får på en eller anden vis fat på lækkede password, så de har belæg for, at de har noget på personerne,' oplyser Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Det er ikke første gang, der er blevet advaret om denne form for afpresnings-mails. I begyndelsen af juli kom det frem, at flere borgere havde anmeldt samme fænomen.

Nordjyllands Politi råder derfor folk til at sikre sig, at man har 'et solidt password'.

'Du kan eventuelt bruge en password manager som Lastpass eller andet. Derudover kan du tjekke på 'haveibeenpwned', om din konto har været med i et læk før,' lyder det fra politiet.