En ny type forbrydelser, der kombinerer onlinedating og svindel med dankort, bliver mere og mere udbredt, advarer politiet.

Hvis du dater en fyr, du har mødt på nettet, så efterlad aldrig din taske og pung hos ham, hvis du går på toilettet. Eller sørg for, at han betaler regningen.

Sådan kunne et godt råd lyde til kvinder, der forsøger at finde kærligheden på nettet. En række kedelige eksempler viser nemlig, at de risikerer at bliver udsat for svindel, bedst som de tror, der er genstand for kurtisering.

Politiet har fået flere anmeldelser fra kvinder, der har fået misbrugt deres dankort efter at have været på første date med mænd, de har fået kontakt til på nettet.

Det skriver tv2.dk.

Mændene aflurer kvindernes dankortoplysninger, og efter daten går de i gang med at misbruge dem.

Det er endnu uvist, hvor stort omfanget er.

»Vi kender en del til Nigeria-breve og romance scam, hvor offeret er blevet svindlet af gerningsmanden over nettet uden at have mødt hinanden. Men vi kender endnu ikke så meget til de tilfælde, hvor de mødes via en datingside for derefter at tage på en date, hvor den ene part så får afluret koden til sit kreditkort eller andre personlige oplysninger,« fortæller Niels Denny Sørensen, operativ chef for NC3 (Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center) til tv-stationen.

TV2-programmet 'Kærlighedssvindlerne' følger den danske svindler Frederik Hansen, som i 2014 og 2015 boede i Norge og bedragede norske kvinder, han mødte via datingappen Tinder. Når han gik ud med dem, memorerede han deres dankortoplysninger. Han har svindlet kvinderne for en million norske kroner. Flere af dem så han flere gange og imponerede med gaver og løfter om kærlighed. Derfor har mange af kvinderne efterfølgende haft svært ved at fortælle politiet om, hvad de har været udsat for. De har simpelthen været for prægede af skam over, at en person, som de troede, var en anden, tog fusen på dem.

Derfor mener politiet også, at der kan være tale om mange flere tilfælde, end de anmeldelser, de får.

Både politiet og pengeinstitutterne fortæller, at svindelen med dankort i forbindelse onlinedatingblot af en af flere nye måder at begå svindel på.

»Især på grund af de her digitale kanaler, vil der hele tiden komme nye afarter af svindel. Svindlerne ændrer hele tiden adfærd, og mange af dem ved virkelig, hvad de laver. Der er stor kreativitet,« siger Sune Gabelgård, senioranalytiker hos Danske Bank.