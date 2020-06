Klokken var cirka otte tirsdag morgen, da politiet fik de første anmeldelser om en grusom voldtægtsvideo, der lå tilgængelig på Facebook, hvor en voksen mand voldtager et mindreårigt barn.

Rigspolitiet har nu identificeret videoen, og der er tale om en mand fra USA, som i 2016 misbrugte tre små børn. Det ene barn optræder i den pågældende video, der også er fra 2016. Manden er anholdt og dømt for forbrydelsen i USA.

»Her har det været vigtigt for os at være en del af Interpol, hvor vi kan finde den slags i andre landes systemer,« siger politikommissær Flemming Kjærside, der er leder af afdelingen for cyberrelateret seksualforbrydelser i gruppen NC3, der efterforsker cyberkriminalitet og ligger under Rigspolitiet.

»Siden i morges har vi fået mange henvendelser om videoen. Den er fjernet nu,« siger han

Vi får i øjeblikket mange anmeldelser vedr. en video på Facebook, som viser et overgreb mod et barn. Politiet kan oplyse, at videoen er fjernet og efterforskningen er igang #politidk — Rigspolitiet (@Rigspoliti) June 16, 2020

Han vurderer, at det voldtagede barn er cirka halvandet år gammelt.

Flemming Kjærside forklarer, at Rigspolitiet ikke kan se, hvor længe videoen har ligget på Facebook. Han opfordrer i øvrigt til, at man ikke deler den slags videoer under nogen omstændigheder.

»Nogle gange oplever brugerne, at de ser noget, som de bliver kede af eller chokerede over. Derfor deler de det for at advare andre. Nogle gange er der også nogle, som deler forbrydelser af en eller anden politisk årsag, som de vil gøre opmærksom på,« siger Flemming Kjærside og fortsætter:

»Det skal man altså lade være med. Så er man netop med til at dele materialet,« forklarer han.