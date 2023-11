Det er koldt lørdag aften. Rigtig koldt.

Flere steder er termometret nåede ned omkring nul grader, og det giver glat føre.

Derfor er Fyns Politi ude med en advarsel på X.

'Vi oplever i øjeblikket flere glatføreuheld på motorvejen E20 omkring Vissenbjerg. Kør forsigtigt derude,' skriver de.

Et hurtigt kig på DMI viser da også, at temperaturerne ved Vissenbjerg har sneget sig ned på lige præcis nul grader. Og det bliver endnu køligere i nat, hvor nålen forventes at nå ned på minus to grader.

»Vinteren vil de kommende dage for alvor give sig til kende,« skrev DMI's vagthavende meteorolog Henning Gisselø i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside lørdag morgen.

Og ifølge DMI's prognoser kommer hele den kommende uge til at stå i vinterens tegn.