Har du betalt din telefonregning?

Uanset hvad svaret er på det spørgsmål, skal du ikke svare på det, hvis du får en mail, som påstår, at du ikke har betalt.

Så er der nemlig højst sandsynligt tale om en fupmail fra skruppelløse kriminelle.

Sådan lyder advarslen fra Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Har du også fået mailen? Kriminelle forsøger i øjeblikket at narre borgerne til at tro, at deres telefonregning ikke er blevet betalt. Klik endelig ikke på linket. Slet i stedet blot mailen. Læs flere gode råd her https://t.co/NDOyt1i2Vb #politidk pic.twitter.com/hoUOnKmL9a — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 11, 2020

Her advarer ordensmagten mod en fupmail, der forsøger at narre borgerne til at tro, at deres telefonregning ikke er blevet betalt.

Mailen forsøger at få folk til at trykke på et link, hvor de så kan betale det, de tilsyneladende skylder.

Sker det ikke inden 12 timer, hævder mailen, at ens abonnement bliver opsagt på ubestemt tid.

Politiet råder dig til - for alt i verden - at lade være med at klikke på linket.

Slet i stedet mailen med det samme.