Det er ikke længere kun indiske opkald om Windows, der snyder danskerne. Politiet går nu ud med en advarsel om en ny type fup-opkald.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er danske bedragere også hoppet med på bølgen af fup-opkald.

'De ringer op og udgiver sig for at være fra for eksempel en fagforening, der gerne vil donere penge til vedkommende, fra en kommune, der har opdaget, at de har fået for lidt i pension og vil indbetale pengene, fra en bank eller fra retten,' skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Advarslen kommer, efter at flere danskere har ringet til politiet og anmeldt, at de er blevet udsat for den nye type fup-opkald, hvor bedrageren taler formfuldendt dansk.

I et tilfælde blev et offer franarret 60.000 kr. - i et andet tilfælde over 50.000 kr., oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

‘Vi kan kun gentage, at man aldrig – og vi gentager aldrig – skal give sine betalingskort-oplysninger, info om NemID eller bank-oplysninger videre til folk i telefonen.'

En myndighed vil aldrig nogensinde ringe og bede om den type informationer. Det vil banker og fagforeninger heller ikke, lyder advarslen fra politiet.

Ofrene er typisk ældre mennesker, og politiet opfordrer til, at man taler med sin familie om den nye type bedrageri.