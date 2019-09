En farlig leg har bredt sig blandt børn og unge i Aarhus-bydelen Gellerup.

Og i værste fald er der nogle, der ender med at blive skud, advarer politiet.

Lokalpolitiet har nemlig registreret, at flere børn og unge går rundt og truer hinanden med hardball-pistoler, skriver Vores Brabrand.

Problemet er, at det kan være svært at skelne mellem en sådan og en ægte pistol.

Derfor kan det altså ende grueligt galt, fortæller politikommissær Klaus Hvegholm Møller fra lokalpolitiet i Gellerup ifølge lokalmediet.

»Hvis vi kan se en person, som truer med noget, der ligner et våben, så skyder vi. Sådan er det blevet i disse terror-tider.«

Han fortsætter:

»Det vil være en katastrofe, hvis en af mine medarbejdere kommer til at skyde en med en legetøjspistol, fordi vi ikke kunne se forskel.«

Han opfordrer derfor unge som gamle til at sprede budskabet om, at det kan være aldeles farligt at deltage i ‘legen’.

Derudover understreger han, at hardball-pistoler ikke er legetøj.

Man kan blive sigtet for at forbryde sig mod våbenloven, hvis man bliver taget med én.

Sker det, får man en bøde på 4000 kroner.