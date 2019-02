Flere personer udgiver sig for at være fra politiet for at frarøve borgeres personfølsomme oplysninger.

Rigspolitiet advarer mod personer, der udgiver sig for at være fra politiet på internettet.

Det skriver politiet på sin Facebook-side.

Politiet skriver, at det har fået anmeldelser om, at gerningsmænd franarrer borgere personfølsomme oplysninger, herunder NemID, for at få adgang til deres bankkonti.

Gerningsmændene skulle ifølge politiet blandt andet fortælle borgerne, at de er fra Bagmandspolitiet og dækker en konkret sag, hvor de skal fange en hacker.

Derigennem beder de så borgerne om bankoplysninger for at undersøge, om borgeren er blevet hacket.

I andre tilfælde skulle gerningsmændene møde op hos en borger og udgive sig for at være tekniker, der skal sikre tekniske spor i sagen.

Her får de så fat i borgerens computer eller pas og kørekort og trækker oplysninger derfra.

Rigspolitiet oplyser, at det aldrig kunne finde på at bede borgere om personfølsomme oplysninger som NemID.

Er man i tvivl, bør man altid ringe til politiet, skriver Rigspolitiet.

/ritzau/