Det er efterhånden ikke et ukendt fænomen, at fupmagere forsøger at udnytte coronavirussen til at svindle.

Men hvor det hidtil primært har været via sms, emails og telefonopkald, så tyder noget på, at der nu forsøges med nye metoder.

Således advarer Nordsjællands Politi nu borgerne mod falske corona-testere, som tilbyder en test for corona mod penge.

'Politiet advarer. Vi har i Helsingør konstateret, at nogle svindlere henvender sig til borgerne og udgiver sig for myndighedspersoner, der skal tage tests for corona smitte. Lad endelig være at lukke dem ind. Det er sandsynligvis tricktyve,' skriver politikredsen på Twitter.

Politiet advarer. Vi har i Helsingør konstateret, at nogle svindlere henvender sig til borgerne og udgiver sig for myndighedspersoner, der skal tage tests for corona smitte. Lad endelig være at lukke dem ind. Det er sandsynligvis tricktyve. #nsjdk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) March 23, 2020

B.T. har uden held forsøgt at få en uddybende kommentar fra Nordsjællands Politi, men til Helsingør Dagblad understregede vagtchef Søren Bjørnestad fra Nordsjællands Politi mandag, at der ikke findes officielle testere, der går rundt og tilbyder test på gaden eller henvender sig privat hos folk.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

»I øvrigt tester man slet ikke med blodprøver, men ved podning. Ring til politiet hvis en person henvender sig til dig med et sådan “tilbud” og luk døren med det samme, hvis de banker på,« siger han til mediet.

Ifølge Helsingør Dagblad var der ikke pågrebet nogen i sagen mandag aften.