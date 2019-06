Syd- og Sønderjyllands Politi advarer borgere mod en særlig sms, som lige nu er i omløb.

I sms'en gøres man opmærksom på, at man har penge til gode, som kan tilbagebetales ved at benytte et link, som ligeledes fremgår af sms'en.

Men sms'en er ren og skær fup. Syd- og Sønderjyllands Politi har haft deres it-kyndige ansatte på sagen, som med stor garanti kan fastslå, at sms'en ikke er oprigtig. Derfor har politiet udsendt et tweet, hvori de advarer eventuelle borgere.

'Du kommer ikke til at modtage penge, men ubudne gæster, der vil aflure dine pinkoder m.m.'

Dagens fup SMS, hvor kriminelle forsøger at få dig til at klikke på et link. Du kommer ikke til at modtage penge, men ubudne gæster, der vil aflure dine pinkoder m.m. Har du penge til gode hos myndigheder, vil du typisk få det at vide via e-boks, i sjældne tilfælde mail #politidk pic.twitter.com/tdAJmHCpLf — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 11, 2019

Syd- og Sønderjyllands Politi uddyber over for B.T., at det som regel er kriminelle, der foretager sig den slags handlinger.

De kan dog ikke med sikkerhed sige, hvad der konkret vil ske, hvis man trykker på linket.

»Det kan være en virus, men det kan også være noget, der skader sin software, så folk kan komme og ind se på din telefon. Det er det, der typisk sker,« fortæller Mads Bonnerup-Scheibel, kommunikationsmedarbejder hos Syd- og Sønderjyllands Politi, som råder folk til at lade være med at klikke på linket og i stedet slette sms'en.

Hvis man har penge til gode, vil man typisk få besked på e-boks eller mail.