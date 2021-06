Københavns Vestegns Politi får i øjeblikket anmeldelser om en falsk Røde Kors-indsamler i Høje Taastrup.

Der opfordres til ikke at donere til dem, og kontakte politiet på 114, hvis man støder på manden.

Det bekræfter vagtchefen over for B.T.

»Vi har været rundt på nogen adresser, hvor folk har oplevet, at de er blevet siden i deres hoveddør af en mand, der har udgivet sig for at samle ind til Røde Kors«, siger vagtchef Brian Holm til B.T.

Røde Kors har imidlertid oplyst politikredsen, at der ikke foregår nogen indsamling i dag, og der er derfor tale om snyd ifølge vagtchefen.

»Flere er kommet til at betale til manden, og ved nærmere eftertanke, har de også tænkt, at det ikke lignede en officiel indsamlingsbøsse. Der er tale om snyd,« siger vagtchefen.

Det skulle angiveligt dreje sig om en mand i start tyverne af anden etnicitet end dansk. Politiet har endnu ikke fundet frem til gerningsmanden.

