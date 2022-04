En stærkt krænkende video bliver lige nu delt mellem unge i Esbjerg.

Videoen viser angiveligt sex mellem en lille dreng og en voksen kvinden, og derfor defineres den altså som børneporno.

Af samme grund er Syd- og Sønderjyllands Politi nu ude med en advarsel i sagen.

Politikredsen gør nemlig klart, at det både kan have konsekvenser for offeret og en selv at dele en video af den karakter.

»Delingerne viser, at de unge ikke har forstået konsekvensen. Dels er det krænkende for offeret at blive udsat for denne form for deling, men delingen kan også få store konsekvenser for den, der deler. Bliver de straffet for denne type kriminalitet, kan det eksempelvis have vidtrækkende konsekvenser for deres fremtidige muligheder for job,« siger politikommissær Anders H. Borg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Sidste år kostede en lignende sag, at intet mindre end 900 unge blev straffet.

Her blev en video af seksuel karakter med to unge på 15 år nemlig delt voldsomt, og mere end 900 unge, som havde videreformidlet videoen på beskedappen Messenger, fik idømt en straf.

For manges vedkommende var det lig med en plet på børneattesten, og det kan have en stor betydning, hvis man en dag vil arbejde med børn.

Af samme grund efterforsker Syd- og Sønderjyllands Politi nu den nuværende sag.