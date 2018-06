Selvom flere kommuner længe har haft afbrændingsforbud grundet det varme og tørre vejr, så oplever politiet stadig, at folk ikke altid er lige gode til at overholde forbuddet. Derfor har Københavns Politi nu udsendt en advarsel om, at du i værste fald kan blive sigtet, hvis du ikke overholder reglerne og eksempelvis griller på offentlige pladser.

'Vi oplever stadig nogen som griller på offentlige pladser, samt små bål på bålsteder. Det er ikke tilladt -og i hvert tilfælde overvejer vi, om der skal sigtes for overtrædelse af afbrændingsbekendtgørelsen,' lyder det fra Københavns Politi i et tweet.

Vagtchef Thomas Tarpgaard forklarer, at man så sent som søndag har haft flere tilfælde af folk, der har brudt forbuddet.

»Vi havde lige to tilfælde på Amager, hvor der var antændt bål, begge steder på offentlige bålpladser, derfor må vi sige, at forbuddet altså stadig er gældende,« siger han.

Afbrændingsforbuddet betyder, at du ikke må tænde op i det offentlige rum, heller ikke selvom det er på steder, der egentlig er beregnet til bål eller grill. Hvis du derfor eksempelvis tænder op i en engangsgrill i en park, kan du risikere at blive sigtet af politiet og få en bøde.

»Man kan faktisk godt blive sigtet. Det hele afhænger af, hvor farligt det er. I nogle tilfælde skal brandvæsnet med indover, og man risikerer også et erstatningsansvar, hvis det går galt,« forklarer vagtchef Thomas Tarpgaard og fortæller, at man så sent som i nat har måttet sigte en gruppe.

»Der var nogle, der blev sigtet i nat, men bødestørrelsen kender jeg ikke. Det vurderer man, efter hvor grelt det er,« siger vagtchefen.

Fakta Afbrændingsforbud Hovedstadens Beredskab oplyser følgende om afbrændingsforbud: Forbuddet gælder også for bål, der er placeret i søer, havne, mv., samt brug af fyrværkeri og pyrotekniske artikler, og vi opfordrer kraftigt til, at man ikke samler træ og haveaffald mv. sammen til bål, da det vil udgøre en brandrisiko.

Afbrændingsforbuddet omfatter al brug af åben ild og afbrænding, herunder brug af apparater, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof.

Forbuddet gælder også brug af engangsgrill og brug af indrettede bålpladser.

Eneste undtagelse fra forbuddet er brug af egnet grill på ikke-brændbart underlag i egen have eller på altan.

Tidligere har Østjyllands Politi oplyst, at bøden for at bryde afbrændingsforbuddet lyder på minimum 5.000 kroner.

Du kan holde øje med, hvorvidt der er afbrændingsforbud i din kommune ved at tjekke kommunens hjemmeside eller hos Danske Beredskaber. Lørdag eftermiddag var der helt eller delvist afbrændingsforbud i 50 af landets 98 kommuner.