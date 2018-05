Nogle meget farlige piller er ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi i omløb i Haderslev.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse, efter de har fået indleveret små hvide piller med en delekærv påtrykt teksten ’Roche’.

Politiet mener, der er tale om såkaldte fentanyl-piller. Fentanyl er et meget farligt morfin-lignende smertestillende stof, der også kaldes for heroinens syntetiske fætter.

Stoffet er så stærkt, at det kan være farligt at indtage selv i ganske små mængder – også for misbrugere, der er vant til at indtage lignende stoffer. En dosis på blot 3 miligram er nok til at dræbe en voksen mand. Fentanyl er omkring 100 gange stærkere end morfin og anvendes normalt til behandling af meget stærke smerter, blandt andet i amublancer, hvor man behandlerne ofte har brug for en meget hurtig virkning.

