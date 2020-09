En mand har tilsyneladende mindst to gange forsøgt at lokke børn ind i sin bil med slik.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

»Der har været en hændelse i Rørvig torsdag morgen omkring klokken 8.30, hvor en 14-årig dreng blev kontaktet af en mand i en grønlig bil. Manden tilbød drengen et lift, men det afslog drengen, hvorefter manden spurgte, om han ville have slik,« siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Det tilbud afslog drengen også, hvorefter manden kørte fra stedet.

»Det pudsige er, at vi har en tilsvarende sag på samme vej i marts, hvor en mand i en grønlig bil spurgte et 10-årigt barn om nøjagtig de samme ting. Her afslog barnet også tilbuddet.«

I begge tilfælde har børnene forklaret, at manden bar en hættetrøje med hætten trukket op over hovedet, og at manden havde et rødligt skæg. Hertil har børnene forklaret, at bilen, som manden kørte i, var meget rodet, fortæller Martin Bjerregaard.

»Så vores håb er nu, at nogen ser bilen, hvis den holder på offentlig vej og fremtræder rodet. Vi vil meget gerne i kontakt med den mand, der skaber utryghed,« siger han videre.

Ifølge SN.dk, der i første omgang skrev om torsdagens hændelse, skulle moren til den 14-årige have lavet et opslag om episoden på Facebook, ligesom hun også har kontaktet sønnens skole.