Østjyllands Politi advarer nu mod en tricktyv, der huserer i de østjyske byer Foldby i Hinnerup og i Hjortshøj.

Det fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi, Flemming Lau.

»Vi har modtaget to anmeldelser, der er rimelige ens, omkring kl. 13. Den ene i Foldby i Hinnerup og den anden i centrum af Hjortshøj,« siger Flemming Lau.

Den østeuropæiske mand henvendte sig til to ældre borgere ved at ringe på forskellige døre og håbe på, at han blev lukket ind. Her har han fået fat i flere kontanter og 'nogle genstande', oplyser politiet.

Politiet beskriver ham som:

Mand

Spinkel

Østeuropæisk af udseende

Mørkt hår

Medbringende en taske

Hvis du er stødt på en sådan mand, beder politiet dig ringe til 114.



