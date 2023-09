Politi og brandvæsen er lige nu til stede ved en brand på Thyrasvej i Slagelse.

Det fortæller Nicolai Lynge, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi.

Branden danner en del røgudvikling.

Beboere på Kildebakkevej, Rolfsvej, Gormsvej, Uffesvej og Vermundsvej bedes lukke døre og vinduer.

Der er kraftig røgudvikling fra en brand i Slagelse. Foto: Presee-fotos.dk Vis mere Der er kraftig røgudvikling fra en brand i Slagelse. Foto: Presee-fotos.dk

Til B.T siger vagtchefen.

»Vi fik en anmeldelse om branden klokken 15.29. Det er en ukrudtsbrænder, der har sat ild til en busk, og så er det sprunget videre op til et tag.«

Huset, der brænder står på en villavej.

»Det ser ud til, at det brænder ned. Men der er kontrol over ilden, så den spreder sig ikke til andre huse. Der er ikke kommet nogen til skade. Men der er kraftig røg, og det er også derfor, at vi har bedt folk i nærheden om at holde døre og vinduer lukkede,« siger vagtchefen.

Der er ingen tidshorisont på, hvornår branden vil være slukket.