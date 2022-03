Først lokker de med lukrative job. Så beder de om dine oplysninger. Og før du ved af det, risikerer du at ende i inkasso.

Uden job, men regninger og rykkere for tøj, du aldrig har bestilt, hængende over hovedet.

Udspekulerede svindlere har nemlig fundet et nyt trick, og indtil videre har Københavns Politi kendskab til langt over 100, der er blevet ofre for det, fortæller leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet vicepolitiinspektør Peter Reisz.

»Vi ser det samme modus igen og igen, og derfor er det også på tide, at vi går ud og advarer.«

Er du blandt dem, der er blevet udsat for svindlernes nye trick? Så hører B.T.s journalist Katja Mejborn meget gerne fra dig. Send en mail til kame@bt.dk.

Oftest er ofrene studerende, der på sociale medier er faldet over det, de tror er et godt betalt studiejob. Når de har vist interesse for jobbet, er de blevet bedt om at sende en mail med deres oplysninger. Heriblandt adresser og CPR-numre.

Hvilket flere altså har gjort i god tro og håbet om at lande jobbet. Et job, der i virkeligheden slet ikke eksisterer.

De falske arbejdsgivere er nemlig svindlere, der bruger deres ofres oplysninger til at bestille blandt andet mærkevaretøj på nettet.

Tøjet bliver sendt afsted på efterkrav, hvilket vil sige, at betalingen skal foregå via en faktura, der sendes med.

Men når pakkerne bliver leveret til et afhentningssted, smider bedragerne fakturaen i skraldespanden, snupper tøjet og sælger det videre.

»Ofte opdager folk først, at de er blevet udnyttet, når der kommer rykkere for manglende betaling, eller, i værste fald, når regningerne er sendt til inkasso,« forklarer Peter Reisz.

Han kan ikke komme med et konkret tal på, hvor mange af den slags sager der på det seneste er landet hos Københavns Politi. Men det er mange, forklarer han. Over 100.

»Det er noget, vi har fokus på og prioriterer, fordi det rammer så mange mennesker,« fastslår han ikke desto mindre.

Derfor kommer politiet også med en advarsel mod at udlevere personlige oplysninger til andre på sociale medier.

Desuden lyder der en opfordring til, at man kontakter politiet, hvis man bliver udsat for den type svindel.

Og i øvrigt tager fat i virksomhederne og gør dem opmærksomme på sagerne og gør indsigelse, hvis man modtager rykkere for ubetalte varer, man aldrig har bestilt.