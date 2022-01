Skal du på weekendtur eller ud at rejse i vinterferien, så lad være med at fortælle andre om det på Facebook.

Du risikerer nemlig, at det ikke kun er naboen, der læser om din tur til sydens sol eller skiløjperne.

Det gør indbrudstyvene måske også.

Sådan lyder advarslen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, som i en pressemeddelelse råder folk fra at droppe feriespammen på Facebook.

Gode ferie-råd fra politiet Sådan holder du indbrudstyvene væk, mens du er på ferie. Vent med at fortælle om ferien på sociale medier, til du er kommet hjem igen.

Et foto på Facebook, Instagram og andre sociale medier, mens ferien står på, er det samme som at fortælle indbrudstyven, at din bolig er alene hjemme.

Er det nemt for en tyv at spotte, om det kan betale sig at begå indbrud i dit hjem?

Har du en iPad liggende på sofabordet eller andre værdifulde genstande liggende fremme i stuen, frister du svage sjæle.

Kig på din stue udefra og se det samme, som tyven ser. Gør det til en vane at gemme værdierne væk, når du tager hjemmefra.

Lidt opvask i køkkenet, vasketøj på snoren, legetøj i haven samt en kaffekop og en opslået avis på stuebordet. En række små ting gør, at dit hus ser beboet ud, mens du er væk på ferie – og kan gøre, at tyven fravælger dit hjem.

Rigtig mange borgere opbevarer smykkerne i soveværelset og på badeværelset. Det ved tyven, hvis han kommer på besøg. Vær derfor kreativ og find alternative gemmesteder til værdierne.

Alle handymænd med respekt for sig selv har værktøj og andre redskaber derhjemme.

Men husk at låse redskabsskuret eller garagen af, så tingene ikke ender i hånden på en tyv, der bruger en skruetrækker eller en spade til at brække din terrassedør eller dit vindue op med – mere avanceret værktøj skal der ikke til.

Og er du hjemme i vinterferien? Så vær en god nabo.

Gode naboer tilbyder at sørge for, at tomme boliger ser beboede ud i ferieperioden.

Detaljer som en bil i garagen og en tømt postkasse kan overbevise tyven om, at der nok er nogen hjemme – og dermed mindsker man risikoen for indbrud.

På samme måde er det en god idé at sige »hej« til borgere i kvarteret, du ikke kender – og spørge, om de har brug for hjælp. For tyvens største frygt er at blive genkendt.

»Facebook og andre sociale medier er guld værd for naboskabet i forhold til alle de praktiske ting, der binder et villakvarter sammen. Men ofte kan mange andre – også kriminelle – læse med i opslagene, hvis du skriver, at du tager væk nogle dage,« siger vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion og tilføjer:

»Og der er ingen grund til at gøre de ubudne gæster opmærksomme på, at her kan der være en mulighed for at kigge forbi.«

Han opfordrer i stedet til, at borgerne benytter sig af Det Kriminalpræventive Råds Nabohjælps app, der er gratis. Den kan downloades i App Store eller Google Play.

»Du logger på appen via NemID. På denne måde kan du være sikker på, at du udelukkende deler oplysninger med naboerne, og du kan aftale, hvornår de kigger efter din bolig, og hvornår du kigger efter deres,« lyder det fra vicepolitiinspektøren.