Telefonen ringer. Og din bankrådgiver er i den anden ende af røret.

Det lyder som en helt ufarlig dagligdagssituation, men pas på: Måske er du lige nu ved at blive forført af en svindler.

Lige nu advarer politiet om, at kriminelle kan finde på at ringe fra bankens telefonnummer og udgive sig for at være din bankrådgiver.

Formålet er – naturligvis – at lokke dine personlige oplysninger ud af dig, så de lyssky personer får fri adgang til din konto.

PAS PÅ - Krimineller ringer fra bankens telefonnummer.

-Undersøg opkaldet ved at ringe tilbage.

-Aldrig udlever personlige oplysninger i telefon, mail eller sociale medier. #politidk #mitdigitaleselvforsvar pic.twitter.com/NEOwoJ5dTL — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 3, 2020

Derfor advarer Syd- og Sønderjyllands Politi nu på Twitter om de kriminelle 'bankmænd.'

Får du et mystisk bank-opkald, opfordrer politiet dig til at tjekke det ved at ringe tilbage til nummeret.

Men først og fremmest gentager politiet den vigtige leveregel, som vi burde have prentet ind i baghovedet:

Udlever ALDRIG dine personlige oplysninger over telefonen, på mail eller på de sociale medier.

Mange rammes stadig af falske opkald fra dansktalende svindlere, der påstår din konto er ved at blive misbrugt De har ret, men KUN hvis du oplyser koder til NemID eller oplysninger på dit dankort. DEL denne information med dine forældre/bedsteforældre #politidk — Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (@SSJ_LFPoliti) September 3, 2020

Også Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi advarer mod falske opkald, hvor dansktalende svindlere påstår, at din konto er ved at blive misbrugt.

»De har ret, men KUN hvis du oplyser koder til NemID eller oplysninger på dit dankort,« skriver politiet.

Ordensmagten opfordrer også til, at du advarer dine forældre og bedsteforældre mod de digitale svindlere.