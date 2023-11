Det er med at være på vagt, når landets butikker holder Black Friday.

For selvom det er en oplagt mulighed for at spare penge på årets julegaver, er det også en mulighed for, at svindlere kan få folk til at udlevere personlige oplysninger.

»Svindlerne er desværre gode til at få sms’erne til at virke troværdige, blandt andet ved hjælp af spoofing, hvor en svindel-sms kan manipuleres til at se ud som om, den kommer fra MitID, MobilePay eller en anden troværdig afsender.«

Sådan fortæller Kresten Munksgaard, der er leder af sektionen for forebyggelse og analyse i Nationalt Center for It-Kriminalitet, i en pressemeddelelse.

Mere konkret opfordrer han folk til at være på vagt, hvis man modtager en uventet opkrævning på sms for ekstra porto eller en sms fra MobilePay, hvor man bliver bedt om at logge ind med MitID.

»De udnytter, at mange af os har travlt i hverdagen og ikke når at tænke os om en ekstra gang, når vi modtager en sms, der beder os om at indtaste personlige oplysninger via et link. De spiller på vores tvivl og frygt for at miste adgang til vigtige tjenester.«

Selvom det kan være svært at gennemskue, om en sms er svindel, understreger politiet, at banker, offentlige myndigheder og troværdige virksomheder aldrig vil bede dig om at logge på dit MitID eller udlevere personlige oplysninger via links i sms’er og mails eller over telefonen.

»Indeholder sms’en et link til en opkrævning eller udbetaling, bør man også slette den,« siger Kresten Munksgaard.

Det seneste år har politiet modtaget flere end 7.700 anmeldelser om sms-svindel.