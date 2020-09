Du har sikkert hørt om problemet før. Men desværre er problemet stadig yderst aktuelt. At udspekulerede svindlere lokker penge ud af intetanende danskere.

Nu slår politiet igen alarm – og kommer med et meget vigtigt råd som kan redde dig, før det er for sent.

Syd- og Sønderjyllands Politi har – som alle andre politikredse i landet – igennem flere år oplevet sager, hvor danskere har oplyst personfølsomme oplysninger så som adgangskoden og engangskoder til NemID over telefonen og efterfølgende er blevet lænset for flere tusinde kroner af kriminelle svindlere.

For svindlerne ved lige præcis, hvordan de lokker folk i fælden.

»Der er helt klart tale om udspekulerede telefonopkald, der umiddelbart virker meget troværdige. Vi har for eksempel oplevet, at de kriminelle har udgivet sig for at være politimænd eller for at være fra en anden myndighed, hvor de understregede, at de havde akut brug for oplysningerne.«

»I andre tilfælde har de brugt rigtige politifolks navne,« siger vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed i en pressemeddelelse.

I et nyt tweet understreger politikredsen, hvad du især skal være opmærksom på, når du får en person, der udgiver sig for at repræsentere en myndighed i røret; hvad der skal få alarmklokkerne til at ringe.

'Vi gentager, at dine NemID-engangskoder og din NemID-adgangskode er personlige. Så udlever dem ALDRIG til nogen,' skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet slår fast, at ingen myndighed kunne finde på at ringe dig op og bede om at få dine personfølsomme oplysninger.

Det gælder hverken banken, politiet, Nets, Skat eller andre myndigheder.

»Det er yderst vigtigt at bevare sin kritiske sans. De kriminelle spiller på, at de lyder myndige og overbevisende, når de udgiver sig for at være fra banken, politiet, skattemyndighederne eller skifteretten,« siger Christian Østergård.

»Men uanset hvor overbevisende de lyder, vil en rigtig betjent og en rigtig bankrådgiver aldrig bede om at få udleveret personlige oplysninger på denne måde. Så tro ikke på dem og udlever aldrig oplysningerne,« tilføjer han.